(Di giovedì 18 luglio 2024) In attesa di decidere cosa fare sulla ridi Ursula von der Leyen, il partito di Giorgiaieri hato la propria autentica(e internazionale) astenendosi sulla risoluzione del Parlamento europeo che censurava la diplomazia personale di Viktor. Evidentemente, nemmeno la grottesca missione di pace a Mosca, decisa unilateralmente dal presidente ungherese, che è andato a stringere la mano a Vladimir Putin e a legittimarne le pretese nelle stesse ore in cui il suo esercito bombardava un ospedale pediatrico in Ucraina, è stata sufficiente a rompere la solidarietà dell’internazionale sovranista e illiberale, a dispetto delle diverse collocazioni nel parlamento di Strasburgo.