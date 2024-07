La redazione di Dazn si chiede come si innova il calcio rinunciando a quasi la metà dei giornalisti

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 18 luglio 2024) La Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Associazione lombardahanno espresso solidarietà alladiche, in questi giorni, sta facendo i conti con la decisione – da parte dei vertici dell’azienda OTT che si è assicurata la trasmissione delle partite della Serie A per i prossimi cinque anni – di mettere tra gli esuberi ben 14 di 32, garantendo la copertura di inviati sul campo solo per 5 match su 10 per ciascuna giornata del massimo campionato diitaliano. Per quanto riguarda la trattativa tra l’azienda e i, questi ultimi hanno ricevuto delle rassicurazioni rispetto al fatto che non si procederà con i licenziamenti.