Impegno per lo sviluppo sostenibile Open Fiber rilancia e investe ancora

(Di giovedì 18 luglio 2024) FIRENZE Sostenibilità al centro, anche in Toscana, nel lavoro di, operatore wholesale only (all’ingrosso) che sta lavorando da tempo per favorire i collegamenti internet veloci in tutte le aree della regione. Recentemente è stato pubblicato il quarto report di sostenibilità, lo strumento che monitora le performance Esg-Environmental, Social & Governance (ovvero relative all’inquinamento, all’impatto sociale e all’organizzazione interna) e le comunica agli stakeholder, interni ed esterni. Tra i numerosi traguardi raggiunti danel 2023 sui temi di sostenibilità c’è l’approvazione, in materia di lotta al cambiamento climatico e della tutela delle risorse, del Net Zero Plan, un percorso che ha come obiettivo per l’azienda l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2040.