Il futuro dietro l’angolo Progetti sull’idrogeno e dagli stabilimenti energia per le abitazioni

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sarà unnel segno della transizione energetica. Così ieri Acinque ha presentato le sue linee programmatiche in un convegno alla sede di Assolombarda di Monza, solcate nel segno di due parole chiave: innovazione e sostenibilità. La multiutility lombarda attiva nelle province di Monza, Lecco, Como, Sondrio e Varese, che offre servizi diluce, gas, mobilità elettrica, teleriscaldamento e smart city, ha voluto dialogare con la rete di istituzioni e imprese con le quali si intreccia per elaborare insieme nuovi interventi per il. Diverse le idee emerse sul tavolo di discussione: lo sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento, la creazione di comunità energetiche rinnovabili sul territorio, lo studio di impianti di produzione diad idrogeno.