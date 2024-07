I manifesti della discordia | Propaganda filo-russa Sopra scritte contro Putin

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "La Russia non è il mio nemico". "Il popolo italiano non è mio nemico". Spuntano iche aprono alla Russia nell’area dell’ex Caserma Zucchi. Sono opera delle associazioni Carpi Consapevole, Reggio Emilia Nuova, Kairos e Omnia. Lo stesso anche a Modena. "Donetsk chiama Modena risponde",due mani una con i coloribandiera italiana e l’altra con quellibandierache si stringono. Poi il motto "Il popolo italiano non è mio nemico!". Questi iche sono comparsi nel Modenese e nel Reggiano che anche nella vicina provincia hanno sollevato non poche polemiche. E ora, sono stati imbrattati: "killer" e altre. Il primo cittadino di Modena, Massimo Mezzetti, parla di "