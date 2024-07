I consumatori di vini dealcolati? Per metà sono italiani Etilika fa un primo bilancio delle sue vendite no alcol

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il senzapotrebbe essere il nuovo Re Mida del mondo del vino. Tra abitudini salutiste, motivi medici o religiosi e giovani generazioni sempre meno legate a preconcetti culturali sull’sempre di più iinteressati a bere bottiglie 0%. Un segmento che oltreoceano vale già un miliardo di dollari e che sta diventando la nuova frontiera del business viticolo anche in Italia. L’ultimo ad averlo capito è stato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che di recente, dopo varie restistenze, ha dato il sucito alla produzione in Italia di(a breve ci sarà untavolo di confronto con la filiera per stabilire le regole di produzione), facendo tirare un sospiro di sollievo a buona parteaziende costrette a deare fuori dai confini nazionali.