Finanziamento illecito | nuovo arresto per Toti Coinvolta Esselunga e l’editore di Primocanale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) La Guardia di Finanza ha notificato una nuova ordinanza di misura cautelare nei confronti del presidente della Regione Liguria Giovanni, già agli arresti domiciliari per corruzione dallo scorso 7 maggio, quando è deflagrata l’indagine sulla Tangentopoli ligure. Come riportato da Repubblica il filone è quello, già noto, sugli spot elettorali transitati sul maxischermo di “Terrazza Colombo”, sopra gli studi televisivi di. Che chiama in causa anche