Festa della birra e tanta musica fino a domenica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) È iniziata martedì e proseguirà a pieno ritmoladi Tolentino, in zona Sticchi (nel piazzalepiscina comunale), giunta alla decima edizione.dal vivo, buona tavola con gli stand gastronomici, tante birre da gustare e intrattenimento per bambini sono gli ingredienti vincenti di unache registra il pienone tutte le sere. Questa sera Top of Masflow, si balla con ladance degli anni ‘80, ‘90 e 2000. Una serata all’insegna del divertimento in cui salirà sul palco anche il giovane dj Sant. Domani sarà la volta dei Regina – The real Queen experience, a seguire Radiolinea, Eddy Masterjoy e David Romano. Sabato tributo a Rino Gaetano con i Vili Maschi (foto); dopo il concerto lacontinua con Capitan Gigi, tributo a Gigi D’Agostino.Gallo Team, italian rock live band e gran finale con l’energia di dj Emiliano Effe.