Conte alle prese con le valutazioni | Devo capire chi rimane a Napoli e chi invece è giusto che vada via

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilsi prepara a una stagione di cambiamenti e sfide sotto la guida di: il tecnico ècon diverse. Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata al TG1, Antonioha delineato la sua visione per la stagione imminente con il. Il tecnico, fresco di nuovo incarico sulla panchina azzurra, ha espresso considerazioni chiare e determinate riguardo alla formazione della squadra. Una stagione senza coppe: un vantaggio o uno svantaggio?ha inizialmente sottolineato l’aspetto ambivalente di disputare solo il campionato nazionale: “Senza coppe un vantaggio? C’è un vantaggio e uno svantaggio. Puoi lavorare tutta la settimana ma non fai una rosa competitiva come la Champions”.