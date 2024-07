Classifica Tour de France 2024 | Ciccone a quasi 18 minuti da Pogacar Evenepoel insegue Vingegaard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) La diciottesima tappa deldenon ha scombussolato le posizioni di vertice ingenerale. A Barcelonnette è arrivata la fuga da lontano conquattordicidi vantaggio sul gruppo dei migliori, Campenaerts ha avuto la meglio in uno sprint ristretto e ha meritatamente fatto festa. Tadejindossa saldamente la maglia gialla di leader della graduatoria con un vantaggio ormai siderale sui più immediati inseguitori. Il danese Jonasoccupa la seconda piazza a 3’11”, mentre il belga Remcosi trova in terza posizione a 5’09”. Distaccatissimi gli uomini al di fuori dei primi tre posti: il portoghese Joao Almeida è quarto a 12’57”, lo spagnolo Mikel Landa è quinto a 13’24” davanti al connazionale Carlos Rodriguez (sesto a 13’30”). Giulioresta in ottava piazza a 17’51”.