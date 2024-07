Bottegone l’ultimo colpo è la guardia Catalano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un pezzo da novanta per ilBasket 2001. La dirigenza giallonera ha presentatoinnesto, laDaniel, che completa il comparto degli over a disposizione di coach Maurizio Milani. Classe 1998,ha grossa esperienza oltre a indubbie qualità. Ha debuttato 20enne in Promozione con il Prato Basket Giovane, chiudendo l’annata con 12.1 punti di media, prestazioni che gli hanno fatto guadagnare nel 2018/19 la chiamata di Quarrata in C Silver (ove ha avuto una media di 5 punti in 27 gare). Poi due anni in serie D al Santo Stefano Campi, nel quale era divenuto elemento praticamente immarcabile (nel 2020/21 quasi 21 punti di media) tanto da guadagnarsi la prestigiosa chiamata dell’Olimpia Legnaia, con la quale ha giocato due stagioni importanti in C Gold.