Bacio inaspettato e choc | scoppia il caos a Temptation Island produzione costretta a intervenire

(Di giovedì 18 luglio 2024) Grande appuntamento per gli impazienti telespettatori di Canale 5. Tra poche ore andrà in onda un’altra puntata di2024 e la faccenda comincia a farsi sempre più critica. Momenti molto duri per i protagonisti ed in particolare a passarsela male pare sarà Raul. Calci, pugni, gli autori intervengono. Nel corso degli anni se ne sono viste di sfuriate da parte dei fidanzati e delle fidanzate. Eppure, Raul ha scosso più del solito tanto che gli autori sarebbero dovuti. Già dalla scorsa puntata era ovvio che stesse soffrendo e per il focoso flirt di Martina con Carlo. Un grande2024. Sin dall’inizio dell’edizione ancora in corso, un gran numero di spettatori sui social si erano detti scossi e infastiditi da alcune scenate di gelosia e reazioni fin troppo rabbiose di Raul Dumitras.