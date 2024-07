Vis nuovo colpo in fascia | è La Rosa E al raduno arriva patron Bosco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Secondo giorno di pre-ritiro allo stadio Benelli per la Vis di Stellone. In tribuna il solito drappello di tifosi, in panchina un personaggio d’eccezione:Mauro, venuto a visionare ilorganico. Si suda solo a star fermi, ma in campo le pause sono poche. Si cominciano a vedere gli schemi con la palla: difesa a tre, centrocampo a quattro, costruzione da dietro, verticalizzazioni. Joel Obi si muove bene, ma un po’ tutti si sono presentati tirati dopo le vacanze estive. Il solo Di Paola lavora a parte, dovendo riassorbire dei fastidi a un ginocchio. Intanto la truppa cresce. La società ha ufficializzato ieri unacquisto: si tratta di Alessandro La, catanese, 22 anni compiuti proprio ieri, svincolato dalla Juve Stabia dove nella scorsa stagione ha trovato poco spazio (6 presenze, di cui 3 in coppa), in precedenza a Pordenone e Giarre.