Vandalismi sulla Via delle Fiabe Dai furti fino ai danni alle statue

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Atti di vandalismo durante lo scorso fine settimanaoperetappa della Viaa Monzone, dove ha inizio l’itinerario della nuova Via conduce al monolito naturale a forma di arco adagiato tra i comuni di Lama Mocogno e di Polinago. Sono stati rubati i faretti che illuminavano le opere e alcune sculture sono state sollevate dloro basi, probabilmente in un tentativo di portarle via. Il sindaco Davide Venturelli fa sapere che "la zona è coperta da telecamere e quindi verrà esposta denunciaautorità competenti. Chiediamo a chiunque abbia compiuto queste azioni di vandalismo di riconsegnare i faretti così da evitare conseguenze legali. L’arte è un bene pubblico che va tutelata perché al servizio di tutti".