Tutto quello che devi sapere sul tuo peso corporeo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Quanto dovrei pesare considerata la mia altezza e la mia corporatura? Perché è così importante raggiungere ilforma? Cosa posso fare se ilche vedo segnato sulla bilancia è sempre maggiore del mioideale? Domande e dubbi come questi sono molto frequenti quando si parla di alimentazione e forma fisica: ecco, allora, una breve guida ache c’è dasulforma: cos’è e come si calcola Partiamo dalforma che è un valore indicativo calcolato sulla base di parametri come il genere della persona, la sua altezza, il tipo di corporatura, eccetera. Nel tempo sono state individuate diverse formule per il calcolo delforma, poi elaborate in tabelle che ne rendono i risultati più facilmente leggibili. Su tali formule si basano anche i calcolatori online che, oggi, consentono di scoprire velocemente il proprioforma.