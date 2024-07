Tre generazioni di donne con le mani nei capelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilenia Falzaresi raddoppia. La nota parrucchiera di Ponente che ha il salone Ilenia in via Ciro Menotti, ha infatti aperto una nuova attività per la cura del capello, in pieno centro, in viale Anita Garibaldi che sarà inaugurata oggi. In questa suo nuovo progetto di sviluppo aziendale è accompagnata dalla figlia Eva, raggiungendo così il traguardo di tredi acconciatrici. È la stessa Falzaresi a spiegare l’evoluzione di un’azienda partita il secolo scorso dai sacrifici dei genitori: "Quello che attualmente è il mio salone, ovvero il Salone Ilenia, era inizialmente composto da due negozi, che erano Parrucchiera Antonia gestito da mia mamma Antonia e Barbiere Giorgio, gestito di mio padre.