Trattative Ue le condizioni di Meloni per il sì a Von der Leyen

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) «È stata un'ora intensa». Sono queste le prime parole di Ursula von derdopo l'incontro con la delegazione di Ecr (Gruppo dei conservatori e dei riformisti europei) per sondare il terreno in vista della plenaria di domani. La presidente della Commissione, in cerca di una riconferma, può contare su 399 voti, 38 in più rispetto alla maggioranza necessaria, ma la spada di Damocle dei franchi tiratori è ancora in bilico sulla sua testa. Anche perché storicamente, con il voto segreto, c'è sempre stata una quota di circa il 10% di «defezioni». Per questo Ursula ha fatto una serie di consultazioni con i vari gruppi per capirne l'orientamento. Ieri è stata la volta dei conservatori.