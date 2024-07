Pulcinelli | Solo una presa in giro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nonostante la Metalcoat abbia dato qualche giorno di tempo per valutare la proposta avanzata, la reazione del patron Massimonon si è fatta attendere. Una risposta rilasciata a caldo ad alcuni colleghi giornalisti, ma che in realtà pare alla fine sia meno categorica di quanto possa sembrare. Trapela infatti un cauto ottimismo che alla fine l’accordo si troverà anche alla luce della volontà didi vendere e dell’imprenditore Matteo Trombetta Cappellani di acquistare. "Unainl’offerta arrivata da Metalcoat – ha dichiarato Massimosubito dopo il comunicato diramato dall’azienda bergamasca –. Si tratta di un’offerta ridicola, non impegnativa e con tutti i debiti a carico della vecchia società". Al momento la fumata in corso Vittorio pare ancora nera.