Pier Silvio Berlusconi a tutto campo | dal canone Rai alla discesa in politica fino ai diritti civili Cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 17 luglio 2024 – E’ unquello che ha risposto alle domande dei giornalisti a margine della presentazione dei palinsesti di Mediaset per la prossima stagione televisiva. DalRai, a un suo possibile impegno in, passando per l’intitolazione di Malpensa al padree i(al centro di una recente intervista della sorella Marina). IlRai e la Lega “La proposta della Lega di aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario della Rai, così da abbassare il“è un pasticcio assoluto, il contrario di quello che andrebbe fatto. La morte dell'editoria italiana”, haamministratore delegato di Mfe-Mediaset. Con la “Rai senza ilparliamo di migliaia di licenziamenti – ha concluso –. Il servizio pubblico è importante che ci sia, questo distruggerebbe il mercato”.