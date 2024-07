Musica lirica e rock per i concerti d’estate in piazza del Campo a Siena

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)– Treindelper festeggiare l’estate. Entra così nel vivo la stagione di eventi all’aperto del comune della Lupa. Si parte venerdì, 19 luglio, alle 21,30 con lasinfonica d’eccellenza. Ad esibirsi sul palco open air sarà l’Orchestra Filarmonica della Scala, diretta dal maestro Myung-Whun Chung, con il Concerto per l’Italia. Il programma prevede due capolavori assoluti di Ludwig van Beethoven, tra i più amati dal pubblico degli appassionati di: l’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67. L’evento, diventato ormai un appuntamento mediatico, sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 5, con la produzione di Rai Cultura e in diretta radiofonica su Rai Radio3. Domenica 21 luglio, sempre alle 21.30, sarà la volta di Beatrice Venezi, che dirigerà la Filarmonica Arturo Toscanini.