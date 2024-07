Milan le prime parole di Morata | Voglio andare in questo grande club convinto da Ibrahimovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Il motivo che mi haadalè stata la fiducia di, della squadra, e dell’allenatore. Non vedo l’ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani. So che ho davanti i migliori anni della mia carriera eindelche è il”. Lo ha detto Alvaro, ai microfoni di Sky Sport, dopo le visite mediche propedeutiche al trasferimento dall’Atletico Madrid al. L’attaccante è pronto a firmare un contratto di 4 anni a circa 4,5 milioni più bonus a stagione, 13 i milioni di clausola rescissoria che ilrossonero pagherà ai colchoneros. Manca dunque solo l’ufficialità., ledi: “inda” SportFace.