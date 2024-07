Malore fatale in spiaggia ennesimo dramma Muore turista 51enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il caldo torrido di questi ultimi giorni sta continuando a mietere vittime e nella giornata di oggi, mercoledì 17 luglio, ecco l’in. Dopo i quattro casi che si sono verificati durante lo scorso weekend, quindi, ancora unin mare che vede una vittima tra i bagnanti che cercano un po’ di refrigero da questo caldo asfissiante che si è abbattuto sulla Puglia, ma in generale su tutta l’Italia. L’ultimo caso in ordine di tempo, come detto, è andato in scena questa questa mattina in unadi Campomarino, marina di Maruggio in provincia di Taranto.in, inutili i soccorsi tragedia in mareA perdere la vita è stato unoriginario di Roma, ma residente in Germania per lavoro. L’uomo era in vacanza in Puglia con la sua famiglia e si era recato al mare con i suoi cari nella giornata di oggi.