LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 4 uomini in fuga a 100 km dall’arrivo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14:29 Il plotone si è spezzato in due tronconi su questo lungo tratto di falsopiano in salita. Nella seconda parte c’è la maglia verde Girmay. Dobbiamo capire dove si trova Philipsen. Qualora il belga fosse nel gruppo maglia gialla, si potrebbe riaprire definitivamente la lotta alla classifica a punti. 14:28 Si ritira come prevedibile Sam Bennett. Il velocista irlandese alza bandiera bianca dopo essere scivolato ad oltre 5 minuti dal gruppo. 14:28 Siamo giunti a 100 km dal traguardo di Superdevoluy. Ora circa 15 km di falsopiano in discesa che avvicineranno il gruppo allo sprint di Veynes. Potrebbe dunque esserci uno degli ultimi testa a testa tra Girmay e Philipsen per la lotta che riguarda la maglia verde. 14:24 Ripresi Carapaz e Yates, partono subito diversi contrattaccanti.