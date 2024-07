LIVE Inter-Lugano 3-2 | ancora lui! Doppietta di Taremi rimonta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è la prima amichevole precampionato della squadra di Inzaghi per la stagione 2024-2025: seguisu-News.it tutti gli aggiornamenti provenienti da Appiano Gentile. La partita non è trasmessa né in diretta TV né in streaming.3-2 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE Sorpresa al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove i ticinesi (bisogna dirlo, più avanti nella preparazione perché inizieranno il campionato sabato e avranno la Champions League la prossima settimana) sono avanti. Su-News.it troverete ulteriori aggiornamentisu, che ricordiamouna volta non essere trasmessa in diretta TV o streaming. Impeccabile dal dischetto, che inizia il suo precampionato con un gol. Già al Porto aveva dimostrato la sua straordinaria precisione dagli 11 metri.