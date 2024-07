Juve asta per Soulè In entrata piace Conceicao

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Torino, 17 luglio 2024 – Il destino di Matiassi decide in questi giorni. Può fruttare un buon gruzzoletto per ladi Giuntoli a caccia di Teun Koopmeiners e di attaccanti esterni. L’argentino gode dell’affetto del tifo, ma il cuore lascia spazio alla necessità economica nel momento in cui si dovesse palesare una buona offerta. Il tutto per reinvestire sul mercato in. Sono tre le squadre interessate al talento mancino, due di Premier e una di Serie A, ma Giuntoli vuole cedere solo al miglior offerente. Leicester e Roma: è duello Una corte serrata quella della Roma per Matias. L’effetto c’è stato, perché l’argentino preferirebbe la capitale alla Premier, nella fattispecie al Leicester che offre di più. Lasa che il giocatore è sacrificabile, ma solo a fronte di certe cifre.