ITALIA – BELGIO | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Continua a marcia spedita il cammino dell’Under 18 al Campionato Europeo e gli azzurri sono i veri protagonisti. L’al momento si trova al 1° posto nel proprio girone in virtù di 5 vittorie su 5 match disputati contro: Estonia, Spagna, Romania, Grecia e Slovenia. Oggi gli azzurri scenderanno in campo contro il, squadra molto ostica che occupa il 3° posto in classifica in virtù di 4 vittorie e 1 sola sconfitta. Questaè molto importante per l’, infatti, in caso di vittoria, gli azzurri si qualificheranno MATEMATICAMENTE per la SEMIFINALE.