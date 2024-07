Incredibile | il sito più inutile del mondo è anche il più visitato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sembra una notiziama i dati non mentono: ilpiùdelal momento èuno dei più visitati in assoluto In un’epoca dominata da complessità tecnologica e innovazioni all’avanguardia, emerge una curiosità digitale che sembra contraddire ogni aspettativa: “One Million Checkboxes”, unweb la cui semplicità è tanto disarmante quanto affascinante. Definito dal suo creatore, Nolen Royalty, come “ilweb più stupido di tutti i tempi”, questo progetto ha sorprendentemente catturato l’attenzione di centinaia di migliaia diri in pochissimo tempo.web più cliccato -Ansa- Notizie.comLa genialità di “One Million Checkboxes” risiede nella sua estrema semplicità. Ilpresenta un milione di caselle da spuntare che gli utenti possono selezionare o deselezionare a loro piacimento.