Al BAC per i bambini e le famiglie Una Città in Handicap

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoCon “Unain”, una serata dedicata aie alle loro, proseguono le attività della rete di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con inell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. “BES-T Community in Best Practice” è a favore dei minori di Taranto e provincia che intende attuare un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che punti a favorire un nuovo rapporto con l’ambiente e coinvolga le imprese culturali e creative. L’evento “Unain”, proposto da Soc. Coop. C.r.e.s.t., uno dei partner della rete del progetto, si terrà alle ore 19.00 di venerdì 19 luglio, con ingresso libero e gratuito, nella piazza del compendio BAC – Nuovo Parco delle Arti e della Musica, in via Di Palma a Taranto (info 333 2694897).