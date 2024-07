AEW | Darby Allin riceve l’ok dei medici per tornare sul ring

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Questa notte andrà in onda la puntata numero 250 di AEW Dynamite e, comìè intuibile, la card è decisamente ricca: Will Ospreay difenderà il suo International Championship contro MJF, Okada e Swerve Strickland andranno testa a testa e anche Mercedes Mone sarà impegnata in una difesa titolata contro Nyla Rose. Tuttavia lo show potrebbe vedere anche il ritorno in azione di uno dei cosiddetti “Four pillars” della compagnia:. Il lupo perde il pelo Il 2024 è stato un anno selvaggio per: un piede rotto ha messo fine ai suoi piani di scalare l’Everest. Durante la convalescenza si è anche rotto il naso dopo essere stato investito da un autobus. Nonostante ciò,ha ugualmente partecipato all’Anarchy in the Arena a Double or Nothing come sostituto dell’ultimo minuto di Eddie Kingston.