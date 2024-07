Un calciomercato stile Playstation da Varane al sogno Depay | perché il Como non è una semplice neopromossa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Sarà sicuramente capitato, almeno una volta nella vita, di accendere la, giocare a Fifa in modalità “carriera allenatore” e poter comprare calciatori (che hai sempre desiderato) a proprio piacimento. Anche ilpuò permettersi di farlo, non sulla console ma nella vita reale. Sul mercato, il club neopromosso – che è tornato in Serie A 21 anni dopo l’ultima volta – non si sta muovendo come una. Ieri George Clooney, oggie (forse)e Martial sul lago di. E non è un caso se i biancoblù possono permettersi di concludere (o anche solo pensare) trattative che solitamente non vengono attribuite a società di medio-piccolo valore. Il motivo è proprio questo: la ricca proprietà alle spalle ha ridato appeal e interesse a una squadra conosciuta principalmente per le bellezze naturali della sua città.