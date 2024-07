Trump la Cnn | Complotto dell’Iran per assassinarlo Sicurezza rafforzata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – Nelle ultime settimane il Secret Service Usa ha intensificato le misure diattorno a Donalddopo aver ricevuto informazioni su un presunto piano iraniano per un attentato contro l'ex Presidente Usa. Lo riporta la Cnn citando fonti vicine all'indagine. Secondo le fonti non esiste però alcuna indicazione che Thomas Matthew Crooks, l'attentatore che sabato scorso ha feritoprima di essere ucciso dall'Fbi, fosse collegato in alcun modo al presuntoiraniano. MILWAUKEE, WISCONSIN - JULY 15: Republican presidential candidate, former U.S. President Donaldattends the first day of the Republican National Convention at the Fiserv Forum on July 15, 2024 in Milwaukee, Wisconsin.