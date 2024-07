Traffico Roma del 16-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in arrivo a 4 ore di sciopero per la rete del trasporto pubblico giovedì 18 luglio dalle 830 alle 12:30 la protesta è indetta da diverse sigle sindacali nell’ambito di un agitazione Nazionale possibili disull’intera rete di bus metropolitane e tram per la stessa protesta dalle 13 di giovedì le attività dello sportello permessi diservizi per la mobilità non saranno assicurate nella stessa giornata è possibile stop dalle 15 per il Contact Center 0657003 lo sciopero di giovedì interesserà anche la rete dei collegamenti Cotral sia le ferrovie Metre-viterbo sia i collegamenti bus regionali In collaborazione con Luce Verde infomobilità