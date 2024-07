Traffico Roma del 16-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per potature Silvia su carreggiata ridotta su via del Foro Italico all’altezza della galleria Farnesina in direzione dello stadio inevitabili code code che al momento partono da viale di Tor di Quinto sempre per lavori incolonnamenti sulla Pontina da Mostacciano a Castelno in direzione di Pomezia stasera all’Olimpico la quarta ed ultima datana del concerto dei Coldplay restrizioni alla circolazione interesseranno la zona dello stadio già a partire da diverse ore prima chiusa da ieri la stazione Spagna della metro a per lavori di restyling la stazione rimarrà inaccessibile fino al 3 ottobre da lunedì prossimo per lo stesso motivo chiuderà anche la stazione di Ottaviano in questo caso la riapertura è prevista per il 9 settembre di anticipo infine che giovedì 18 luglio è stato indetto uno ...