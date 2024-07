Spal inizia il lavoro duro Biancazzurri arrivati in Val di Sole Prima sessione di allenamenti Ma la squadra è ancora un cantiere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) FERRARA Pep Clotet, Roberto Venturato, Mimmo Di Carlo e Andrea Dossena. Per il quarto anno di fila un allenatore diverso guida lanel ritiro di Mezzana, dove l’attuale staff tecnico naturalmente medita di gettare le basi per una stagione molto più ricca di soddisfazioni rispetto a quelle dei suoi predecessori. Dopo aver effettuato una settimana diin via Copparo, il tecnico lodigiano è partito per la Val dicon le idee più chiare. A Mezzana le temperature sono più idonee a una preparazione precampionato, inoltre il numero di giocatori a disposizione è finalmente più in linea coi parametri di unadi calcio. Per il resto, tutto si è svolto come da programma: partenza dal piazzale del centro sportivo Fabbri e arrivo in Val di, dovedi pranzo mister Dossena e il gruppo hanno dato un’occhiata al calendario di serie C svelato dalla Lega Pro.