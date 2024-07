Sequestri e beni recuperati da Nucleo Tpc incremento nel 2023

Leggi tutta la notizia su anteprima24

E' positivo il bilancio, per il, dei carabinieri delTutela Patrimonio Culturale di Napoli: registrato un notevoledi opere sottoposte a sequestro, anche in territorio estero, per un totale di 3.397culturali, del valore di 2,5 milioni di euro, parte dei quali già restituiti agli aventi diritto pubblici e privati della Campania e di numerose altre regioni italiane. Non solo,2.258 reperti archeologici , contro i 2.134 dell'anno 2022. Sempre in ambito archeologico complesse ed articolate indagini, anche di tipo transnazionale, hanno portato al deferimento di 17 persone per scavi clandestini e 87 persone per ricettazione ed esportazione illecita diculturali. Rispetto al 2022 diminuiscono i furti.