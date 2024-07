Secondo appuntamento al parco di Ercolano con Lo spettacolo dell’alba

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 16 luglio 2024)– “Conoscevamo già gli scavi di, ma le emozioni provate nel silenzio e nella lucecon questo evento sono state uniche nel loro genere”. Sono queste le parole con cui i visitatori entusiasti hanato la bellezza deLo– Invenzioni a tre voci, undi grandissimo successo e apprezzamento di pubblico, andato in scena alArcheologico dilo scorso 29 giugno e nuovamente in programma il 20 luglio e il 31 agosto.è uno dei Parchi archeologici che nell’estate 2024 stanno ospitando questa produzione originale di Coopculture, diventando sede di un viaggio tra archeologia e sonorità, in un crescendo di emozioni che unisce monumenti, natura e territorio alle prime luci del giorno.