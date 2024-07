More Than Jazz dal 17 luglio al 24 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 16 luglio 2024) Un programma che, come ormai tradizione, punta a valorizzare giovani artisti regionali e internazionali. Un fitto calendario di concerti che, dal 17al 24, accenderà i riflettori sulla parità di genere coinvolgendo numerose artiste donne nel ruolo di protagoniste. Non a caso, infatti, l’edizione disi intitola “WEmen”, un gioco di parole tra la pronuncia della parola inglese “Women” (donne) con “We” (noi), proprio a indicare la dimensione collettiva e, al contempo, un modo per cercare di ridurre, anche in ambito musicale, il cosiddetto gender gap. Il programma della sesta edizione della rassegna organizzata come sempre da SimulArte è stata presentata questa mattina, 15, nel palazzo regionale di Udine dal presidente di SimulArte, Federico Mansutti, alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone.