Minicar travolge un ciclista uomo muore dopo 2 giorni di agonia

(Di martedì 16 luglio 2024) Rosario Sabbadini, undi 66 anni di Udine, ha perso la vita a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sabato mattina mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il drammatico evento si è verificato nei pressi di una rotonda, dove Sabbadini è stato travolto da unaguidata da un anziano di 76 anni. Morto48 ore di sofferenza Secondo le ricostruzioni, l’automobilista non si è accorto che ilera rimasto agganciato alla sua vettural’impatto e ha continuato a trascinarlo per molti metri. Sabbadini ha riportato un violento trauma cranico a seguito dell’urto, che si è rivelato fatale. Il personale sanitario inviato dalla centrale Sores Fvg è intervenuto prontamente per prestare soccorso, ma le condizioni dell’erano già critiche.