L’unico che non è nello spettacolo Al Bano e Loredana Lecciso | cosa fa oggi il figlio ‘Bido’

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Anche se è ben più famosa Jasmine Carrisi, daAlha avuto anche Aljunior. In famiglia viene chiamato Bido ed è il più piccolo dei figli del cantante pugliese.21enne, è nato nel 2002 ed è raro che si parli di lui. Al contrario della sorella, che invece sta seguendo le orme paterne nel mondo della musica ed è spesso anche in tv. Qualche mese fa è addirittura volata in Georgia per prendere parte al cast del loro Ballando con le Stelle: “Beh, è stata una delle esperienze più belle della mia vita che conserverò gelosamente per sempre, ci siamo impegnati e abbiamo lavorato tantissimo! Mi piacerebbe partecipare anche in Italia”, ha confidato al sito Tag24. Leggi anche: “Con l’attrice di Mare fuori”.