L’appello dei professori universitari | Niente stadio su aree non edificate

(Di martedì 16 luglio 2024) "Costruire lodel Milan su terreni non edificati? Le federazioni calcistiche dicano no". Questocontenuto in una lettera condivisa da oltre 70delle università milanesi tra Policlinico, Statale, Bicocca e Cattolica. Nato da un’idea della docente del Politecnico Arianna Azzellino e del collega della Statale Giorgio Vacchiano, il documento è indirizzato al presidente della Fifa Gianni Infantino, a quello della Uefa Alksander Ceferin e al timoniere della Figc Gabriele Gravina. Sotto i riflettori il progetto che prevede la realizzazione di un’arena da 70mila posti nell’area San Francesco di San Donato, "con espansioni anche nel vicino Parco agricolo Sud Milano – si legge nel testo - e a meno di un chilometro dall’abbazia di Chiaravalle".