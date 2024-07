Inghilterra e Francia ci hanno dato due lezioni sulla democrazia La sinistra impari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)sono i primi due stati-nazione nati in area europea. Non è un caso che dalle recenti eche si sono tenute in questi due paesi emerge una lezione sostanziale e vitale per le democrazie occidentali. La lezione è questa: oggi, esattamente come avveniva negli anni tra le due guerre mondiali, il sistema capitalistico mostra delle falle sostanziali che, se non affrontate con politiche di giustizia e redistribuzione sociale, rischiano di mettere in crisi le democrazie moderne e condurre al potere le forze reazionarie e di estrema destra.