Incidente in moto in Bulgaria muore una coppia di sposi | Claudio Tomat ed Erica Cantarutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024), 50 anni, e sua moglie, 48 anni, sono morti in unstradale in. Lastava viaggiando inverso la Turchia, dove avrebbero incontrato i loro due figli nei prossimi giorni. I due erano in vacanza e venivano da Premariacco, in provincia di Udine. L’è avvenuto nella zona di Berkovica, vicino al confine con la Serbia.ederano sulla strada statale 81, al bivio per il villaggio di Komarevo.Leggi anche: Maltrattamenti e torture contro i disabili nel centro gestito dalla Croce Rossa, 10 arresti a Roma: “Una galleria dell’orrore” L’Uno scontro frontale con un altro veicolo ha stroncato le loro vite. Le autorità bulgare hanno subito informato quelle italiane.