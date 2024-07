Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug – Idi Viktore Pechino (in particolar modo le ultime due destinazioni) oltre a suscitare le critiche di Bruxellesstate spesso etichettati dalla stampa mainstream occidentale comese non apertamente come buchi nell’acqua. Si tratta di un approccio superficiale al problema russo-ucraino – forse – testimoniato anche dalle ultime dichiarazioni di Volodymyr Zelensky. La “proposta” di Zelensky Ovviamente, tutto va recepito con la necessaria cautela. Così come vanno analizzate in tal senso le parole del presidente ucraino. Zelensky, come riportano i media e la stessa Rainews, ha infatti affermato di voler invitare la Russia a un summit per la pace. E dunque – in pura teoria, sia chiaro – atto alla risoluzione del conflitto. Molto probabilmente, non significherà nulla di rilevante.ha reagito, ovviamente, con diffidenza.