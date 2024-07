Gareth Southgate si dimette da allenatore dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) 2024-07-16 12:13:33 Giorni caldissimi in redazione!si è dimesso questa mattina dall’incarico didella nazionale inglese. La sua ultima partita daè stata la finale di Euro 2024 persa domenica sera per 2-1 contro la Spagna a Berlino, dopo la quale ha dichiarato che si sarebbe preso del tempo per riflettere sul suo futuro, dato che il suo contratto scadrà a dicembre. L’annuncio delle sue dimissioni è arrivato questa mattina, meno di 48 ore dopo la delusione per la seconda sconfitta consecutiva in finale agli Europei. In una lettera aperta sul sito web della Football Association, il 53enne ha scritto: “Come orgoglioso inglese, è stato l’onore della mia vita giocare per l’Inghilterra e allenare l’Inghilterra. Ha significato tutto per me e ho dato tutto me stesso. “Ma è tempo di cambiare e di aprire un nuovo capitolo.