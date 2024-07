Gareth Southgate non è più ct dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) –non è più il ct. L’addio arriva dopo la delusione della finale di Euro 2024 persa contro la Spagna. “Dopo 102 partite e quasi otto anni in carica,ha annunciato che lascerà il suo ruolo di ct dei Tre Leoni” , è l’annuncio su X della Nazionale inglese, mentre lo stesso commissario tecnico in una lettera diffusa sui social scrive che “la finale di Berlino è stato il mio ultimo match come ct inglese”.ha guidato l’Inghilterra a due finali europee, entrambe perse. La Nazionale continua a inseguire un trofeo internazionale che manca da quasi 60 anni, dal trionfo casalingo ai Mondiali 1966. L’ad della Football Association, Mark Bullingham, sul sito della Fa lo saluta così: “A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio ae a Steve Holland per tutto ciò che hanno realizzato.