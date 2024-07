Fondazione Cassa di Risparmio La neo presidente Poli | | Daremo rilievo ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) di Enrico Agnessi Un milione di euro (sui 2,9 milioni deliberati a inizio anno) da erogare di qui a fine dicembre. E l’importo da stanziare nel 2025 per il territorio che verrà invece deciso in autunno, dando come sempre priorità ai tre settori rilevanti: istruzione, arte e volontariato. Un futuro all’insegna della "continuità rispetto agli ultimi due mandati", con la promessa di dare più spazio ai. La nuovadelladidi Imola, Silvia, indica la rotta che Palazzo Sersanti seguirà nei prossimi quattro anni. Arriva dopo Rodolfo Ortolani (in carica dal 2020), che a sua volta era succeduto a Fabio Bacchilega. Quest’ultimo, attuale numero uno di Con.Ami, nel 2016 aveva invece preso il posto di Sergio Santi, per tre lustri al timone della