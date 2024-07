Fabrizio Corona di nuovo a processo questa volta per bancarotta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) L’ ex re dei paparazzi,, dovrà affrontare unper. La vicenda riguarda la sua ex società Fenice e una lussuosa casa in via De Cristoforis, nel cuore della movida milanese, vicino a corso Como. L’abitazione, valutata circa due milioni di euro, sarebbe stata sottratta dai beni della società, secondo le accuse della Procura di Milano.Leggi anche: Emma risponde adopo il suo commento da body shaming, 50 anni, ha finito di scontare le sue condanne definitive lo scorso settembre, dopo circa dieci anni tra carcere, domiciliari e affidamento terapeutico. Ora, dovrà comparire davanti alla prima sezione penale il 12 novembre per rispondere alle nuove accuse. IlperLa difesa, guidata dall’avvocato Ivano Chiesa, respinge le accuse.