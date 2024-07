Esposito l’Inter va per la doppia cessione | per il più giovane già chiusa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Due dei tre fratelli, Francesco e Sebastiano, sono tornati alper fine prestito dopo delle esperienze in Serie B. Ma per loro è pronta una nuova: Barzaghi anticipa su Sky Sport 24 dove andranno. NUOVA USCITA – Francesco Pio e Sebastianosono legati amandata non solo per il fatto di essere fratelli (e attaccanti). Entrambi sono di proprietà dele hanno giocato in prestito in Serie B nella scorsa stagione, il primo allo Spezia e il secondo alla Sampdoria. Non resteranno però in rosa, con la società che sta cercando delle sistemazioni e le ha praticamente trovate. I fratellilasciano: le destinazioni per entrambi SI COMPLETANO – Per Francesco, il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi anticipa come sia completata la trattativa per lain prestito secco allo Spezia.