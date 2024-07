Enrico Papi pronto a tornare in tv con Tilt la rivelazione a sorpresa sul nuovo programma

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 16 luglio 2024) Personaggi Tv. Parte il conto alla rovescia per ilgame show di Italia1,– Tieni il tempo: ilcondotto daavrà inizio la prossima domenica 21 luglio 2024. Una nuova sfida professionale per il conduttore romano che negli ultimi anni ha vestito il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi e condotto La pupa e il secchione e Scherzi a parte. Tutti però, ce lo ricordiamo al timone di Sarabanda. E in qualche modo,riprenderà il vecchiodi intrattenimento di Italia1 basato sulla musica. Cosa sappiamo sulshow di Mediaset? È stato il conduttore stesso a dare qualche anticipazione suldi cui sarà al timone.