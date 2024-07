Dopo cinquant’anni torna a Calerno la sagra di Santa Margherita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Uno stendardo sacro in tessuto dipinto a mano, largo 70 cm e lungo 2 metri, scoperto quasi per caso nei magazzini della canonica della chiesa die che grazie ad un accurato restauro ha rivelato - dipinte in stile Liberty con colori luminosi e profusione di elementi decorativi dorati - la-bambinaaffiancata dalle sante Rita e Apollonia. Domenica 20 lo scoprimento di questo oggetto liturgico sarà il clou di un evento storico per l’identità della frazione: il ritorno50 anni di assenza della anticapatronale di. Specchio di una rinnovata vivacità culturale e del desiderio di fare comunità dei "margheritini", lapresenta un programma ricchissimo dedicato alla storia locale, ed è promossa dal Circolo Anspi San Giovanni Bosco con il coinvolgimento di tanti volontari, dei commercianti e di tanti imprenditori. "Siamo un gruppo di ...